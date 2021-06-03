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المستشار صالح يصل إلى الرباط في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان في استقبال المستشار صالح والوفد المرافق له رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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