المستشار صالح يصل إلى الرباط في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان في استقبال المستشار صالح والوفد المرافق له رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

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