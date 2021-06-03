قادة الهلال الأحمر بحوض مرزق يجتمعون لتجديد الخطط

شهدت قاعة السلام بمتنزه الكرم السياحي بمحلة تساوة فعاليات الملتقى الاول السنوي لقادة الهلال الأحمر لحوض مرزق تحت شعار (نلتقي فنرتقي) لإعداد فرق ناجحة.

ويهدف الملتقى الذي حضره أكثر من 25 قائدا، إلى وضع خطط جديدة للرفع من مستوى القيادة الناجحة من خلال تدارس الأوضاع التي تمر بها الحالات الإنسانية وإمكانية التعامل معها بصورة أفضل.

على هامش الملتقى زار قادة الهلال الأحمر بمختلف بلديات مرزق مسجد شحلية العريق ومنارة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وورشة صيانة المصحف الشريف في البلدية.

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