افتتاح مقر وزارة شؤون المرأة فرع الجنوب

افتتحت اليوم الخميس وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال مقر وزارة شؤون المرأة فرع الجنوب كما قامت بجولة داخل بلدية سبها رفقة عميد البلدية المكلف إبراهيم حامد الشاوش وعضو المجلس البلدي سلطانة القدوري.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أن الوزيرة زارت رفقة رئيس لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي عمر الأمين مقر هيئة التأمين الطبي فرع الجنوب بمحلة المهدية كما قامت بزيارة “الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي فرع فزان وذلك للوقوف على سير العمل بمركز التوحد ومدرسة القدرات الذهنية كما توجهت لقسم الكلى بمركز سبها الطبي ومركز الأورام بمحلة عبدالكافي.

خلال الزيارة قدمت الوزيرة مجموعة من الأدوية والمعدات للمراكز الصحية المذكورة كما قدمت عدد من الألعاب الترفيهية للتلاميذ بمركز التوحد ومدرسة القدرات الذهنية بالتضامن الإجتماعي.