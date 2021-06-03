“مكافحة المخدرات” يصادر قنطارين من الحشيش في اجدابيا

صادر جهاز مكافحة المخدرات بمدينة اجدابيا قنطارين من مادة الحشيش بعد محاولة أحد المهربين إدخالها إلى المدينة.

وتمت عملية المصادرة بعد ورود معلومات بوجود تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، وعليه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل تحريات مكافحة المخدرات اجدابيا، وتم إيقاف شاحنة كانت متجهة إلى مدينة اجدابيا وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية تقدر بقنطارين من مخدر الحشيش مخبأة داخلها.

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