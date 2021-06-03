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الزاوية الغرب.. تطعيم “حجاج أبوعيسى” ضد فيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحتضن مستوصف حسي الحمرى في بلدة أبوعيسى التابعة لبلدية الزاوية الغرب حملة التطعيمات هذه، الخاصة بتطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

واستهدفت حملة التطعيم 82 حاجا وحاجة من عموم حجاج بلدية الزاوية الغرب بتحصينهم ضد فيروس كورونا المستجد بالجرعة الأولى بعد الكشف عليهم من قبل الطبيب العام المختص بأمراض الضغط والسكر وفيروس كورونا. وكما هو متبع مع جميع الحجيج الليبيين يتم التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا نوع استرازينيكا.

وتأتي هذه الحملة تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووحدة التطعيمات بالمركز الصحي حسي الحمرى أبوعيسى وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية الزاوية الغرب، وسيتم تلقيح الحجيج بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا بعد 21 يوما أي قبل الانطلاق لأداء فريضة الحج لهذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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