الدبيبة يرحب بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، بعودة السفارة الإسبانية للعمل في طرابلس، متطلعا بذلك إلى تسهيل حصول الليبيين على تأشيرات لتسهيل السفر إلى إسبانيا.

هذا وأعلن الدبيبة خلال المؤتمر المشترك أيضا، تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين بعد توقفها لعدة أعوام، مشيرا إلى توقيع مذكرات تفاهم مع إسبانيا في عدة مجالات.

من جانبه جدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

هذا وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز قد وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم،، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى ليبيا.

حيث استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضيفه الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

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