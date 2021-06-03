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كلية العلوم بجامعة أجدابيا تحتفي باليوم الوطني لتقنية المعلومات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أُقيمتْ فعالياتُ اليومِ الوطني لتقنيةِ المعلومات بمُدرَّجِ كليةِ العلومِ بجامعةِ اجدابيا. حيث شهِدتِ الفعالياتُ سبعَ جلساتٍ توعويةٍ ونقاشيةٍ، استهدفَتِ المهندسينَ في المجالِ والمُهتمينَ وطلبةَ كلياتِ تقنيةِ المعلوماتِ في الجامعات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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