الكوني: «كلنا فائز السراج»

أعرب موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، عن اعتذاره إلى رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق المدعوم من تركيا، فائز السراج، دون توضيح أي أسباب.

وفي تغريدة مقتضبة، عبر حسابه على “تويتر”، قال الكوني:” عـذراً فائز السراج، فكلُّ منّا “فائز السراج”.

وكان نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، قد أجريا زيارة عمل لديوان المحاسبة الليبي، اطلعا خلالها، رفقة رئيس الديوان خالد شكشك، على واقع العمل الذي يتم ممارسته من خلال مكاتب وإدارات الديوان، لا سيما الإدارة العامة للموارد البشرية ومكتب تقنية المعلومات ومكتب المخالفات المالية.

وبحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، إن الزيارة جرى خلالها الاطلاع على سير العمل في إعداد التقرير السنوي للديوان 2020م، الذي يشرف عليه مكتب التقارير بالديوان.

وأعرب نائبا المنفي، عن ارتياحهما الكبير لحجم الجهود المبذولة من أعضاء وموظفي الديوان في سبيل تعزيز حماية المال العام، على حد تعبير البيان.