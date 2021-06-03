الحاسي في سرت لتعزيز ودعم الدور الرقابي

وصل إلى مدينة سرت رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، يرافقه النائب زايد هدية عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب.

وكان في استقبال رئيس الهيئة والوفد الزائر، عميد بلدية سرت مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي سرت ومدير هيئة الرقابة سرت “محمد ذياب”، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ببلدية سرت ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور هانيبال ابوشامخة.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز ودعم الدور الرقابي ودعمه في عموم بلدية سرت وضواحيها والوقوف على الاحتياجات وتذليل الصعاب، حيث تم الاتفاق على صيانة مقر فرع الهيئة في سرت وتجهيزه بالأثاث اللائق وتشكيل لجنة رقابية لمتابعة توزيع الوقود والغاز مع شركات توزيع الوقود بالإدارة العامة ومستودع راس المنقار.

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