المنفي لـ«رئيس وزراء إسبانيا»: عودة سفارتكم يخدم أهدافنا المشتركة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، بطرابلس، رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز”.

وقد رحب رئيس المجلس الرئاسي، بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكداً أن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

وثمن المنفي دور إسبانيا الايجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ونقل رئيس الوزراء الإسباني، خلال الزيارة تحيات ملك إسبانيا للمنفي.