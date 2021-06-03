المنفي: هذه دلالات استئناف عمل سفارة إسبانيا في طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز” في طرابلس أن استئناف عمل السفارة الإسبانية في العاصمة يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي ثمن دور إسبانيا الايجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا.

وبحث الجانبين العلاقات الاقتصادية بينهما وسُبل تعزيزها، ونقل رئيس الوزراء الإسباني خلال الزيارة تحيات ملك إسبانيا للمنفي.