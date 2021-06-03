تعديل مرتبات القطاع الصحي يُشعل احتجاجات في تراغن

تضامنا مع العاملين في الوظائف الإدارية والتسييرية والخدمية في المستشفيات، نظم العاملون في مستشفى تراغن وقفة احتجاجية بشأن قرارات تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، دون النظر في تعديل مرتبات الوظائف الإدارية الأخرى.

وعبر العاملون في مستشفى تراغن عن استيائهم لعدم شمول قرارات تعديل المرتبات، الوظائف الإدارية التي لم يتقاضى بعض العاملين فيها مرتباتهم منذ 2015، وبعضهم يحتاج إلى زيادة حتمية لما تعانيه المرتبات من ضعف لا يغطي احتياجاتهم، ويرون أنهم المحرك الأساسي للقطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات للمواطن.

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