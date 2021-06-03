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تعديل مرتبات القطاع الصحي يُشعل احتجاجات في تراغن

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تضامنا مع العاملين في الوظائف الإدارية والتسييرية والخدمية في المستشفيات، نظم العاملون في مستشفى تراغن وقفة احتجاجية بشأن قرارات تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، دون النظر في تعديل مرتبات الوظائف الإدارية الأخرى.

وعبر العاملون في مستشفى تراغن عن استيائهم لعدم شمول قرارات تعديل المرتبات، الوظائف الإدارية التي لم يتقاضى بعض العاملين فيها مرتباتهم منذ 2015، وبعضهم يحتاج إلى زيادة حتمية لما تعانيه المرتبات من ضعف لا يغطي احتياجاتهم، ويرون أنهم المحرك الأساسي للقطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات للمواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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