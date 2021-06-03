المشري يبحث مع مجلس المستشارين المغربي مستجدات الحوار السياسي

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع رئيس مجلس المستشارين المغربي عبد الحكيم بن شماس آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بمقر مجلس المستشارين بالرباط العلاقات الثنائية بين البلدين ، وآخر مستجدات الحوار السياسي بمساراته المختلفة.

وصرح المشري لوسائل الإعلام عن أسباب زيارته للرباط، مقدما شكره للمغرب على دورها في رعاية مسارات الحوارات، ودعمها المستمر للشعب الليبي، ووقوفها إلى جانبه.

شارك في اللقاء الذي عقد مقرر المجلس سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد علي الشريف، وناقش المجتمعون