توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وإسبانيا للتعرفة الجمركية والتشاور السياسي

وقعت ليبيا وإسبانيا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين «للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسية»، بحسب ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك في ختام اجتماع موسع رفيع المستوى عقد ظهر اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومسؤولي البلدين.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء أن ليبيا تمر بمرحلة جديدة في طريقها نحو الاستقرار، وقد طرحت رؤيتها لتحقيقه عبر مبادرة بأجندة وبقيادة ليبية تنسجم مع أولويات الاتفاق السياسي، وتهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أكد الجانب الليبي على ضرورة العمل على تفعيل اجتماعات اللجنة الليبية الإسبانية لتقييم الاتفاقيات والمشاريع المشتركة ولرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، وكذلك العمل على فتح المجال الجوي وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

– الدبيبة يعلن تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

– رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

– الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا

وعبر الجانب الإسباني من جهته، عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتي تصل إلى 60 عاما، مؤكدا دعمه لاستقرار ليبيا، معتبرا أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «كان أحد أهم وأولى الخطوات نحو تحقيق الاستقرار» بحسب البيان الليبي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالمناسبة عن إعادة فتح سفارته بالعاصمة طرابلس وشروعها في تقديم الخدمات القنصلية والتأشيرات للمواطنين الليبيين خلال أسبوعين، مؤكدا أيضاً اهتمام الشركات الإسبانية بالعمل في ليبيا في مجالات البناء والبنية التحتية والصحة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة مجالات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإلى التنمية المكانية في مناطق إنتاج النفط المستثمرة من قبل شركة «ريبسول» الإسبانية وإلى إمكانية رفع معدلات الإنتاج.

وفي الجانب الصحي أكدت حكومة الوحدة الوطنية اتفاقها مع نظيرتها الإسبانية على التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم، وعلاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات الإسبانية.

حضر الاجتماع إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزراء الخارجية، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، المواصلات، الصحة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومن الجانب الإسباني رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الخارجية، ووزير الدولة لشؤون التجارة وعدد من المسؤولين.

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