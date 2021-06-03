«بن شماس» لـ«المشري»: المغرب ملتزم بتشجيع الحوار بين الليبيين

استقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي، حكيم بن شماس، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لدى وصوله العاصمة الرباط، مؤكدا التزام بلاده بتشجيع الحوار بين الليبيين، بحسب بيان لمجلس المستشارين المغربي.

كما جدد بن شماش، التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للحوار الليبي-الليبي، والانخراط في المساعي الرامية إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تثبيت الحل السياسي المتوافق عليه بين جميع الأطراف.

وقال بن شماش، خلال استقباله خالد المشري، بمقر مجلس المستشارين في الرباط، إن المملكة المغربية ملتزمة ومنخرطة في تشجيع الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى التسوية السياسية النهائية للأزمة، مضيفا أن «المغرب يعتبر أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وأعرب بن شماش، عن ثقته في أن يتوصل الليبيون إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد استعداد بلاده الدائم للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء دولة القانون والمؤسسات.