الرئاسي يشيد بجهود ديوان المحاسبة لحماية المال العام ومكافحة الفساد

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أشاد نائبي رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، بالجهود المبذولة من قبل ديوان المحاسبة في طرابلس من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال زيارة الكوني واللافي إلى ديوان المحاسبة في طرابلس، صباح اليوم الخميس، واجتماعهما مع رئيس ومسؤولي الديوان.

وبحسب بيان ديوان المحاسبة تأتي زيارة الكوني واللافي إلى الديوان في إطار التنسيق والتشاور المستمر للمجلس الرئاسي من أجل متابعة أداء مختلف المؤسسات العامة، وفي إطار الدعم الذي يوليه المجلس الرئاسي لكافة مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان أن الكوني واللافي قاما بجولة تفقدية في أروقة الديوان، شملت عددًا من الإدارات المختصة، أطلعا خلالها على سير العمل فيها والوقوف على ما تم اتخاذه من ترتيبات لإعداد التقرير السنوي لسنة 2020.

وأضاف البيان أن الكوني واللافي عبرا عن شكرهم وتقديريهم للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة بكوادره المهنية المؤهلة، والتي تهدف للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال ديوان المحاسبة أن نائبي رئيس المجلس الرئاسي اطلعا خلال زيارة العمل للديوان على واقع العمل الذي يتم ممارسته من خلال مكاتب وإدارات الديوان، لا سيما الإدارة العامة للموارد البشرية ومكتب تقنية المعلومات ومكتب المخالفات المالية، إضافة إلى سير العمل في إعداد التقرير السنوي للديوان 2020، الذي يشرف عليه مكتب التقارير بالديوان.

وأضاف الديوان أن الكوني واللافي أعربا عن ارتياحهما الكبير لحجم الجهود المبذولة من أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة في سبيل تعزيز حماية المال العام، مؤكدين على ضرورة استمرار التواصل والمتابعة لتذليل أية صعوبات، والمساهمة في الوقت ذاته في الارتقاء بعمل الديوان نحو الأفضل.