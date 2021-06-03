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الشريف: لا يجب على المشري التنازل عن منصب محافظ المصرف المركزي لعقيلة صالح

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، من التنازل عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، في مفاوضات المناصب السيادية مع مجلس النواب.

كتب فيصل الشريف، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “في حال تنازل الأعلى للدولة لمصلحة برلمان عقيلة بما يمهّد لسيطرته على منصب المحافظ، أو تمرير القاعدة الدستورية بشكلها الحالي المشوّه، فإن الأعلى للدولة سيكون السكين الذي سيذبح به حفتر وداعموه كل خصومهم وأولهم الأعلى للدولة ذاته” على حد قوله.

وسبق أن قال فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن: “عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يمارس الابتزاز بحق المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة بتأخير اعتماد الميزانية، ومعه مجموعة من النواب يناورون للوصول إلى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، كي يضمنوا السيطرة على عوائد النفط” وفق قوله.

أضاف الشريف في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – ورصدته “الساعة 24”: “من الأفضل أن يتم تحييد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والإبقاء عليه رغم سوءه إلى انتخابات 24 ديسمبر، بدلا من منحه لعقيلة صالح على طبق من ذهب، فهو مستعد أن يتنازل عن جميع المناصب في سبيل الحصول على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي” على حد تعبيره.

وتابع الشريف: “لا أتوقع أن نكون أمام جلسة مكتملة النصاب بمجلس النواب يوم الإثنين لمناقشة الميزانية، فالضغوط كثيرة وإن كانت إيجابية فبإمكانها حسم الأمور في غضون ساعات” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هههه ديمقراطية الخوارج كلاب الناتو والاتراك الانجاس السراق المجرمين يبوا الفلوس والنفط وهذا يعنى ان حفتر عنده حق يطهر طرابلس من هالقراصنة الهمج الخوارج كلاب الناتو والاتراك الانجاس

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  • ثلاث مسميات والشخوص واحده هي هي كلاب الناتو كلاب تركيا طوار فبراير واذا استمعت الي ثائر ناتاوي تركاوي فبرايراوي مليشياوي صعلكاوي عصاباوي تسمع عجب فالمستشار عقيله بخيره وشره اختاره الشعب والاسطي بناء المزري فرضه المستعمر المسيطر علي قرار الامم المتحده حيث قالت الدول صاحبة القرار في الأمم المتحده ان برلمان ليبيا والحكومه المنبثقه عنه ليس فيهم عملاء اذهب يا ليون الي ليبيا أجسام من العملاء في ليبيا بدلا عن البرلمان وعن الحكومه فجاء المجلس التعاسي بدلا عن حكومخ الثني وجاء المجلس الاعمي للدولمه بدلا عن البرلمان وكل نباح ينسي ان الشرعيه للبرلمان وحكومته فقط أما باقي الاجسام المصطنعه فهي غير شرعيه ولا تحظي باحترام الليبيين للعاملين بها

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