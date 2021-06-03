الشريف: لا يجب على المشري التنازل عن منصب محافظ المصرف المركزي لعقيلة صالح

حذر فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، من التنازل عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، في مفاوضات المناصب السيادية مع مجلس النواب.

كتب فيصل الشريف، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “في حال تنازل الأعلى للدولة لمصلحة برلمان عقيلة بما يمهّد لسيطرته على منصب المحافظ، أو تمرير القاعدة الدستورية بشكلها الحالي المشوّه، فإن الأعلى للدولة سيكون السكين الذي سيذبح به حفتر وداعموه كل خصومهم وأولهم الأعلى للدولة ذاته” على حد قوله.

وسبق أن قال فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن: “عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يمارس الابتزاز بحق المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة بتأخير اعتماد الميزانية، ومعه مجموعة من النواب يناورون للوصول إلى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، كي يضمنوا السيطرة على عوائد النفط” وفق قوله.

أضاف الشريف في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – ورصدته “الساعة 24”: “من الأفضل أن يتم تحييد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والإبقاء عليه رغم سوءه إلى انتخابات 24 ديسمبر، بدلا من منحه لعقيلة صالح على طبق من ذهب، فهو مستعد أن يتنازل عن جميع المناصب في سبيل الحصول على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي” على حد تعبيره.

وتابع الشريف: “لا أتوقع أن نكون أمام جلسة مكتملة النصاب بمجلس النواب يوم الإثنين لمناقشة الميزانية، فالضغوط كثيرة وإن كانت إيجابية فبإمكانها حسم الأمور في غضون ساعات” وفق قوله.