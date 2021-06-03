من الرباط.. عقيلة صالح: ليبيا تحتاج دعم المغرب

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في تصريحات صحافية لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا زوال، اليوم الخميس، أن ليبيا “تحتاج إلى الدعم المغربي نظرا لمكانة المغرب في المجتمع الدولي، وحرص الملك محمد السادس على استقرار ليبيا وأمنها”.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية الإلكترونية، أوضح المستشار صالح، الذي يزور المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إن زيارته إلى المغرب تأكيد على “عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتواصل المستمر بين المجلسين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف صالح، “بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وباشرت أعمالها، ونحن نستعد للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021”.

كما أشار صالح إلى أن ليبيا “عانت كثيرا في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار المليشيات”، وتابع، “نحن نقول من هنا من المغرب إننا في ليبيا قادرون على إصلاح شؤوننا، لا نريد أي قوى أجنبية تتواجد في بلادنا، ولذلك نطالب بخروج كل القوى الأجنبية والمرتزقة من بلادنا”.

وأردف صالح، “نحن بالتأكيد جزء من المجتمع ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول، نرعى مصالح الجميع لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا، ونطالب مجددا بتفكيك الميليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد”.

وكان قد التقى حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الخميس بالرباط مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.