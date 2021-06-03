ليبيا توقّع مع إسبانيا اتفاقيات للتعرفة الجمركية والتعاون السياسي

وقعت حكومة الوحدة الوطنية، مع إسبانيا، الخميس، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسي.

جاء ذلك في ختام لقاء موسّع جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، بالوفد الإسباني الذي يزور ليبيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

ووفق بيان للحكومة، فقد أكد الجانب الصحي أكد الجانبان على التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم وتم الاتفاق على علاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات الاسبانية.

أكدت حكومة الوحدة خلال اللقاء، أن “ليبيا تمر بمرحلة جديدة في طريقها نحو الاستقرار، وقد طرحت رؤيتها لتحقيقه عبر مبادرة بأجندة وبقيادة ليبية تنسجم مع أولويات الاتفاق السياسي، وتهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين”.

وشددت الحكومة على ضرورة العمل على تفعيل اجتماعات اللجنة الليبية الاسبانية لتقييم الاتفاقيات والمشاريع المشتركة ولرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، وكذلك العمل على فتح المجال الجوي وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

بدوره أعلن الجانب الإسباني عن افتتاح سفارته اليوم بطرابلس وشروعها بتقديم الخدمات القنصلية تأشيرات للمواطنين الليبيين خلال أسبوعين.

وأشار الوفد الإسباني إلى اهتمام الشركات الاسبانية بالعمل في ليبيا في مجالات البناء والبنية التحتية والصحة، كما تطرق اللقاء إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإلى التنمية المكانية لمناطق إنتاج النفط المستثمرة من قبل شركة ريبسول وإلى إمكانية رفع معدلات الإنتاج.

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