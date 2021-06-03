رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” رفقة وفد رفيع المستوي يضم وزيري الخارجية، والدولة للتجارة، ومجموعة من رجال الأعمال ومدراء لبعض الشركات الاسبانية الكبري.

وسيبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت السفارة الليبية في إسبانيا اليوم الخميس عبر حسابها على “فيسبوك” أن رئيس الوزراء الإسباني سوف يقوم بإعادة فتح السفارة الإسبانية في دولة ليبيا.

وأوضحت السفارة الليبية في إسبانيا أن هذه الزيارة سوف تكون فرصة تاريخية لمد أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

وأشارت السفارة الليبية في إسبانيا إلى أنه سيتم من خلال هذه الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات.