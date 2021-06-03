ليبيا الان

سليمان البيوضي: اعتذار الكوني لفائز السراج تحمل مؤشرات سلبية كثيرة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان البيوضي، المحلل السياسي من مصراتة، إن: “الإعتذار لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، في تغريدة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني تحمل في ثناياها الكثير من المؤشرات السلبية وهي دق علني لنواقيس الخطر في طريق المسار الديموقراطي وخارطة الطريق، واستمرار حالة السلم والتفاعل الإيجابي من أجل العبور نحو استقرار دائم وأمن مستدام”.

أضاف البيوضي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “الكوني مرتبط في ذاكرتنا بإعلان الفشل مع السراج نفسه الذي يعتذر له الآن.. هو نفسه من قال: (أننا لم نستلم السلطة لأننا حكومة تسليم للسلطة) في تأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها !!!؟”.

وتابع قائلًا: “هل حسابات السياسة وتقاطعات المصالح و المطامح والتلكؤ في إنجاز خارطة الطريق، يدفع نحو انسداد الأفق أمام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة وبات الطريق مفروشا بدورة من العنف، اعتذار الكوني مخيف ومثير للتساؤل وعليه أن يفسره قبل فوات الأوان، فكل الأطراف السياسية ستتوجس خيفة وتغير من خطابها التعبوي لتعد نفسها لصناديق أخرى غير صناديق الإقتراع” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مهندس فائز السراج قاعد أرجل وراجل وطني بكل معنى الكلمة –
    ولو يعرفوا الليبيين حقيقة مواقفه الشجاعة لأنقاذ ليبيا من براثن وضغائن
    يهود مصراتة والعائدون المزورين السراقة عبيد الغنائم ـ
    لكان كل الليبيين يعطوه أعتذار بما قدمه لأبناء وطنه ومواقفه الرافضة لأحتلال البلاد أو التقليل من امكانيات الدولة الليبية .

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    • الى صاحب التعليق الاول الحسنة الوحيدة التى عملها فاسد السراج هى تعيين المصراتى محمد بعيو رئيسا لمؤسسة الاعلام رغم انف الاخوان انا مساوئه فعديدة منها انه باع ليبيا للاحتلال التركى والمرتزقة وانقذ المصاريت من السحق على يد الجيش الوطنى والذى اعتبر انه كان معتدلا فى المجلس الرئاسى احمد معتيق فهو من اعاد تشغيل الموانئ النفطية وابعاد عائدها عن اللص الكبير مع انه مصراتى فهناك خوان مصراته مسبطرين عليها وهناك شرفاء مشردين خارجها منهم محمد امحيسن ومحمود المصراتى شخصبات وطنية

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  • المجاس الرئاسى والحكومة الحالية فاشلين وعلى خطى السراح والطريق الحالى لا يؤدى الى انتخابات فالحتلال التركى والمرتزقة والمليشيات فى الغرب تمنع وجود انتهابات نزيهة وايضا فى الشرق الجيش الوطنى سيمنع الخوان وحريم السلطان والحل الوحيد الان هو الاستعانة بقوة عربية من مصر والسودان فى مناطق سيطرة الجيش وقوة من تونس والجزائر فى الغرب مهمة هذه القوات ترحيل المرتزقة وتفكيك اى مليشيات والتعاون مع القوات النظامية والشرطية فى تامين العملية الانتخابية وحرية الدعاية الانتخابية وتامين صندوق الانتخابات وتسليم السلطة .
    اما الطريق النهايته نهايته سوداء

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