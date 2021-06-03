وفد مصري يزور مطار بنينا لاستئناف الرحلات إلى القاهرة

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زار وفد من سلطة الطيران المدني المصري مقر مطار بنينا الدولي، وكان في استقبالهم مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير الشؤون الإدارية والمالية وعدد من مدراء المكاتب بإدارة المطار بالإضافة إلى مدير أمن منفذ المطار.

وكان الهدف من الزيارة أمي الأربعاء التعرف على آلية عمل الرحلات بالمطار وخطوات إتمام إجراءات السفر وكافة الإجراءات المصاحبة لها وذلك من أجل إمكانية فتح الخط الجوي المباشر من بنينا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

حيث أبدى الفريق ارتياح للإجراءات المعمول بها، كما وأشاد الفريق بالتحسن الملحوظة مقارنة بالزيارة السابقة عام 2017 م.

وكان الوفد المصري، قد زار الثلاثاء الماضي، مطار مصراتة الدولي، والأحد الماضي مطار معيتيقة الدولي للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطارين تمهيدا لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

يشار إلى أن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، خليل المجعي قال في وقتًا سابقًا إن “وفدا من السلطات المصرية قام بزيارة تدقيق للمطارات الليبية يعقبها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة” .

المجعي أشار إلى أنه “زار مصر رفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات ضم رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية “.