عقيلة صالح من الرباط: ليبيا تحتاج دعم المغرب لتحقيق الاستقرار

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية تصريحا لعقيلة صالح، أكد فيه أن ليبيا تحتاج دائما إلى دعم المغرب لتحقيق أمنه واستقراره، وقال إن ليبيا توصلت “بفضل جهود الإخوة الأشقاء، وفي مقدمتهم المغرب، إلى تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتكون من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية باشرت أعمالها”، مشيرا إلى أن البلاد تنتظر الاستعداد للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد عقيلة صالح أن “ليبيا عانت الكثير من الانقسام لاسيما خلال المرحلة السابقة”، مجددا التأكيد على “بناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة، يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكم بإرادته الحرة ودون تدخل أحد”.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، إن “زيارة عقيلة صالح للمغرب ستساعد على تعميق الحوار الليبي-الليبي بدون أي تدخل من أي جهة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس”، مضيفا أنه “يأمل أن يتم استكمال هذا المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيف ما كان”.

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