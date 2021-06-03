رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا أوجه التعاون بين البلدين

طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي مساء اليوم الخميس بطرابلس، رئيس وزراء إسبانيا السيد “بيدرو سانشيز”.

هذا ورحّب السيد رئيس المجلس الرئاسي بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكدًا أن ذلك يُعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات، مثمنًا دور إسبانيا الايجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا،

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ونقل السيد رئيس الوزراء الإسباني خلال الزيارة تحيات ملك إسبانيا للسيد الرئيس. (وال)

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