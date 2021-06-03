«الليبية للاستثمار»: مشروعنا الجديد يهدف للسيطرة على العمليات المالية والمخاطر

أعلن علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، عن إطلاق أكبر مشروع إسترتيجي على مستوى المجموعة، والذي يهدف إلى إعداد القوائم المالية المجمعة لكل الشركات والصناديق والمحافظ التابعة للمؤسسة والمنتشرة حول العالم.

وأكد علي محمود، فى تصريحات تليفزيونية، رصدتها “الساعه 24” أن المشروع يهدف إلى إعطاء صورة شاملة عن المجموعة ضمن معيار موحد للتقارير المالية عن المجموعة يتوافق مع الممارسات المالية، فضلا عن أنه يمكنه اتخاذ قرارات إستراتيجة وإيجاد هيكل حوكمة شفاف يمنح السيطرة على العمليات وإدارة المخاطر.