المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تستلم شحنات من مواد خاصة بتسجيل الناخبين

طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- استلم قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس، شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين، وذلك استعدادًا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

هذا وتضمنت الشحنة مواد تغليفية بلغ عددها مليون ونصف مليون نسخة من المواد اللازمة، لتغليف البطاقات الانتخابية الخاصة بالناخبين.

وتتواصل تحضيرات المفوضية خلال هذه الفترة، لتأمين عمليات الشحن والطباعة، وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة. (وال)

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