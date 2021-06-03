ليبيا الان

رئيس برلمان المغرب: المرحلة الانتقالية في ليبيا لابد أن تتسم بالسلمية بعيدا عن التدخل الخارجي

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد رئيس برلمان المغرب حبيب المالكي، على ضرورة تميز المرحلة الانتقالية الراهنة في ليبيا بالسلمية .

وأكد “المالكى”، خلال استقباله نظيره الليبي عقيله صالح:” إننا ننتمى إلى جيل واحد عربى مغاربى ليبى، هذا الجيل جعلنا نؤمن بنفس القيم وجعلنا نؤمن باحترام الدول على أساس وحدة الشعوب .

وأضاف رئيس البرلمان المغربى، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعه 24″، أن الاستقرار  لا يوجد بدون وحدة الشعوب، مؤكدا أن اللقاء سيساهم فى تعميق الحوار بشكل كبير بين البلدين .

ولفت إلى أن لقاء عقيله صالح سيساهم فى تعميق أواصل الحوار المغربى الليبى دون أى تدخلات أجنبية، آملا باستمرار هذا المسلسل التكاملى خلال المرحلة المقبلة .

وتابع:” نامل أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية، دون أى تدخل أجنبى”.

 

الوسوم

التدخل الخارجي المرحلة الانتقالية تتسم بالسلمية رئيس برلمان المغرب ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك