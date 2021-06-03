رئيس برلمان المغرب: المرحلة الانتقالية في ليبيا لابد أن تتسم بالسلمية بعيدا عن التدخل الخارجي

شدد رئيس برلمان المغرب حبيب المالكي، على ضرورة تميز المرحلة الانتقالية الراهنة في ليبيا بالسلمية .

وأكد “المالكى”، خلال استقباله نظيره الليبي عقيله صالح:” إننا ننتمى إلى جيل واحد عربى مغاربى ليبى، هذا الجيل جعلنا نؤمن بنفس القيم وجعلنا نؤمن باحترام الدول على أساس وحدة الشعوب .

وأضاف رئيس البرلمان المغربى، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعه 24″، أن الاستقرار لا يوجد بدون وحدة الشعوب، مؤكدا أن اللقاء سيساهم فى تعميق الحوار بشكل كبير بين البلدين .

ولفت إلى أن لقاء عقيله صالح سيساهم فى تعميق أواصل الحوار المغربى الليبى دون أى تدخلات أجنبية، آملا باستمرار هذا المسلسل التكاملى خلال المرحلة المقبلة .

وتابع:” نامل أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية، دون أى تدخل أجنبى”.