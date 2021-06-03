آمال بوقعيقيص: أمر الضبط والإحضار سيكون نافذاً حال ظهور سيف الإسلام القذافي

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن: “سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا للقضاء، وبمجرد ظهوره سيكون أمر الضبط والإحضار نافذا في حقه” وفق قولها.

أضافت بوقعيقيص على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “شاهدت البارحة على قناة الوسط حلقة نقاش حول إمكانية ترشح السيد سيف القذافي بعد صدور حكم المحكمة العليا بإعادة الدعوى المحكوم فيها غيابيا بالإعدام مع عدد آخر من المحكومين حضوريا الى محكمة الجنايات”.

وواصلت: “لقد تداول الإعلام مصطلح خاطيء وهو إسقاط الحكم عن المتهم وهذا الأمر غير صائب، فلازال السيد سيف مطلوبا للقضاء وبمجرد ظهوره سيكون أمر الضبط والإحضار نافذا في حقه ويبقى محكوما بحكم غيابي في دعوى لازالت محل نظر أمام محكمة الجنايات التي قد تقضي بالسجن أو بالبراءة، وبذلك شرط الترشح بألا يكون محكوما في قضية تمس حقوق الإنسان أو الفساد المالي سيقف مانعا له من التقدم للأنتخابات القادمة”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي: “أرجو ألا يتم تفسير المنشور خارج إطاره القانوني مع العلم أن اللجنة القانونية رفضت بشكل قاطع النص على ألا يكون المترشح مطلوبا أمام القضاء الدولي وذلك لأن السيادة للقضاء الوطني” على حد قولها.