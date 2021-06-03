المشري: اتفاق الصخيرات جاء تتويجاً لمحادثاتنا 2015 واليوم نحن أيضاً متفائلون بالوساطة المغربية

قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن هناك مساعي لوساطة مغربية للوصول إلى توافقات بين مجلس الدولة ومجلس النواب، خاصة في الملفات الليبية التي بها الكثير من الجدل، وفق قوله.

أضاف المشري في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، ورصدتها “الساعة 24” أنه متفاءل بشأن الوساطة المغربية، والمساعي لن تتوقف، خاصة بعدما توجت باتفاق الصخيرات نهاية عام 2015، وستتوج بالذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية هذا العام، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مع رئيس مجلس المستشارين المغربي عبد الحكيم بن شماس، وشارك في اللقاء الذي عقد بمقر مجلس المستشارين بالرباط مقرر المجلس سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد علي الشريف.

ناقش المجتمعون العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر مستجدات الحوار السياسي بمساراته المختلفة، بحسب بيان المشري اليوم الخميس.

وفي ختام اللقاء، صرح المشري لوسائل الإعلام المغربية والعربية عن أسباب زيارته، مقدما شكره للمملكة المغربية على دورها في رعاية مسارات الحوارات، ودعمها المستمر للشعب الليبي، ووقوفها إلى جانبه.

وكان رئيس مجلس الدولة قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة المغربية، تلبية لدعوة رسمية وُجهت إليه.