وزير الصحة يعلن تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر وإيطاليا لأول مرة منذ سنوات

أجرى وزير الصحة علي الزناتي محادثات مع وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، على هامش الزيارة الرسمية التي أداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة وفد وزاري، إلى الجزائر يوم الأحد الماضي.

وحصدت المحادثات الثنائية بين الطرفين، تفعيل بنود الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في قطاع الصحة منذ سنوات، فضلًا عن الاتفاق على عقد لقاءات بين أخصائيي الأورام في ليبيا والجزائر، عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل تبادل الخبرات، وعقد لقاءات مماثلة لخبراء ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية الأولية.

واختتمت محادثات الوزيرين، بالاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية وعمليات زرع النخاع العظمي عند الأطفال، إلى جانب دعم تبادل الوفود الطبية، والتوأمة بين المستشفيات.

وفي سياق متصل أعرب وزير الصحة عقب مشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الإثنين الماضي، عن تطلعاته إلى أن يحقق التعاون الليبي الإيطالي في الجانب الصحي نتائجَ مثمرة.

وأبدى المسؤولون الإيطاليون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي ترأس الوفد الوزاري الليبي المشارك في أعمال منتدى “ليبيا الجديدة”، استعدادهم لإرسال شركات عالمية رائدة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، لتقييم عمل المستشفيات الليبية، إلى جانب إمكانية توفير خدمات الإدارة المتكاملة وتقديم الحلول المصمّمة خصيصًا لتشغيل وإدارة المستشفيات الجامعية.

وعلى نحو متصل، التقى الزناتي بوزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا خلال زيارته لإيطاليا، وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتطرّقا إلى ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين، وفحصها وتدقيقها عبر لجان متخصصة.

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