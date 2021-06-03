وزير الصحة يعلن تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر وإيطاليا لأول مرة منذ سنوات

أجرى وزير الصحة علي الزناتي محادثات مع وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، على هامش الزيارة الرسمية التي أداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة وفد وزاري، إلى الجزائر يوم الأحد الماضي.
وحصدت المحادثات الثنائية بين الطرفين، تفعيل بنود الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في قطاع الصحة منذ سنوات، فضلًا عن الاتفاق على عقد لقاءات بين أخصائيي الأورام في ليبيا والجزائر، عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل تبادل الخبرات، وعقد لقاءات مماثلة لخبراء ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية الأولية.
واختتمت محادثات الوزيرين، بالاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية وعمليات زرع النخاع العظمي عند الأطفال، إلى جانب دعم تبادل الوفود الطبية، والتوأمة بين المستشفيات.
وفي سياق متصل أعرب وزير الصحة عقب مشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الإثنين الماضي، عن تطلعاته إلى أن يحقق التعاون الليبي الإيطالي في الجانب الصحي نتائجَ مثمرة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك