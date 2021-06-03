الفلاح يتابع خطط حل أزمات انقطاع الكهرباء وصيانة المحطات

زار إبراهيم الفلاح، مدير الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، منطقة الجفرة، رفقة مدراء المكاتب والشركات؛ لمتابعة سير أعمال الصيانة ببعض المحطات .

وناقش الفلاح، بحسب بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء، كافة المشكلات المتعلقة بانقطاع الكهرباء عن المنطاطق، متعهدا، خلال اجتماع موسع مع مدراء المكاتب بالشركات، بحل المشكلات المتعلقة بانقطاعات التيار الكهربائى.

ودعا ، مدير دائرة تشغيل محطات تحويل الوسطى، بالشركة العامة للكهرباء، محمد صالح أبوحجر جميع المستفيدين من الطاقة الكهربائية، الترشيد في الاستهلاك، والتقنين الأمثل في استخدام التيار الكهربائي؛ للمساهمة في الحفاظ على الشبكة العامة.

وأضاف أبوحجر، في تصريحات لقناتنا، أن سبب زيادة ساعات الأحمال على مدينة مصراتة نتيجة العجز الحاصل في الشبكة.

وشدد على أن عدد ساعات طرح الأحمال يقدر وفق نسبة العجز الناتج من سوء حالة الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وكذلك خروج بعض الوحدات عن الخدمة، إضافة إلى الصيانة الدورية للبعض الآخر.

وأوضح أن عملية طرح الأحمال تتم بشكل مركزي وموحد من قبل غرفة التحكم الجهوي، بالإدارة العامة للتحكم بالشركة.

وبين أن هذه الخطوة تضمن التوزيع العادل لساعات طرح الأحمال بين المناطق، كما تضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث في الشبكة مجنباً الانهيار والإظلام التام.

وعن عدد ساعات الأحمال قال أبوحجر، إنه تجري الآن أعمال صيانة وعَمرات في محطتي الرويس والزاوية واستكمال محطة توليد أوباري، مما سيخفف العبء على الشبكة.

وتابع:” بدء المراحل الأولى لإنشاء محطة في مدينة مصراتة، انطلاقا من تجهيز للموقع، وإجراء الاختبارات الأولية”.

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