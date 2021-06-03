اليونان تعبر عن عدم ارتياحها لألمانيا بشأن استبعادها من مؤتمر برلين

ذكر موقع” Keep Talking Greece” اليوناني الناطق بالإنجليزية نقلا عن وزير الخارجية نيكوس ديندياس يوم الخميس نحن مستاءون للغاية من حقيقة أن ألمانيا مصرة على تكتيك لم تدعنا إلى مؤتمر برلين هذه المرة أيضًا .

وأكد ديندياس على استياء اليونان لنظيره الألماني وأن رئيس الوزراء سيفعل الشيء نفسه ، بينما سيلتقي قريبًا بمبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى ليبيا يان كوبيس لنقل الأمر نفسه.

وجدد ديندياس أن ما يجب أن تفكر فيه الحكومة الانتقالية هو عدم تفعيل المذكرة التركية الليبية بشأن المناطق البحرية “غير الموجودة قانونيا” على أي حال وفقا للموقع .

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