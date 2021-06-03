الكوني واللافي يزوران ديوان المحاسبة ويلتقيان رئيسه خالد شكشك

طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- أجرى نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الخميس، زيارة لديوان المحاسبة، وكان في استقبالهما رئيس الديوان السيد خالد شكشك.

هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتشاور المستمر للمجلس الرئاسي، من أجل متابعة أداء مختلف المؤسسات العامة.

وقام اللافي والكوني، بجولة تفقدية في أروقة الديوان، شملت عددًا من الإدارات المختصة، أطلعا خلالها على سيّر العمل فيها، والوقوف على ما تم اتخاذه من ترتيبات لإعداد التقرير السنوي لسنة 2020 م.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم الذي يُوليه المجلس الرئاسي لكافة مؤسسات الدولة، حيث عبّر الكوني واللافي عن شكرهم وتقديريهم للجهود التي يُبذلها ديوان المحاسبة بكوادره المهنية المؤهلة، والتي تهدف للحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد. (وال)

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