وزير الدفاع الإيطالي: “إيريني” يجب أن تركز على تدريب خفر السواحل

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن عملية “إيريني” ينبغي أن تركز أكثر على تدريب خفر السواحل الليبي.

جويريني، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الايطالية، أضاف: “أعتقد أن على عملية إيريني، كأهم مهمة أوروبية في مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال ولايتها الجديدة بعد أن تقرر تمديد مهامها، التركيز بشكل أكبر على تدريب خفر السواحل الليبي”.

وتابع بأنه يجب أن يكون هناك التزام أوروبي في هذا الاتجاه، وعلى إثر ذلك على إيطاليا النظر في التعامل مع الديناميكيات الكبيرة المتعلقة بالهجرة.

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