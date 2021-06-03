الحصادي: للمهجرين والسجناء حق المشاركة في “العرس الديمقراطي”

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – بضرورة ضمان ما سماها “العودة الآمنة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات من مدنهم” وفق قوله.

طالب عضو المجلس، الهارب من مدينة درنة منصور الحصادي، حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالمضي قدما بموضوع المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات من مدنهم، على حد تعبيره.

وأضاف منصور الحصادي في مداخلة لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – اليوم الخميس، اعتبر خطة المفوضية العليا للانتخابات لاستيعاب أصوات المهجرين خطوة إيجابية، معبرا عن أمله بأن يشارك جميع المهجرين والنازحين من مدنهم كما نصت على ذلك خارطة الطريق، قائلاً أن المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت حق أصيل يكفله القانون، وفق قوله.

وواصل “الحصادي”: “لدينا سجناء رأي يجب إشراكهم في الحق الانتخابي، ولا زلت أكرر على حكومة الوحدة الوطنية التي شارك فيها النظام السابق، وشاركت فيها فبراير بشقيها، سواء المحسوبين على الكرامة، أو هؤلاء المحسوبين على بركان الغضب، أن تعالج ملف المهجرين معالجة صحيحة، وأن يعودوا لمدنهم ليشاركوا في العرس الديمقراطي، لأن العودة دليل على الاستقرار والمصالحة وربي الصدع، وانتخاباهم حق مكفول، ومنعهم لا يجوز إلا بحكم قضائي” وفق قوله.