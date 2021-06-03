مساءلة عاجلة في البرلمان الإيطالي بسبب أوضاع القوات الإيطالية في غرب ليبيا

كشف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي عن حزب إخوة إيطاليا، اليميني المعارض، ادموندو تشيريللي، أنه سيتقدم بطلب مساءلة برلمانية لوزيري الخارجية والدفاع في بلاده بشأن مشاكل تواجهها القوات الإيطالية في غرب ليبيا، من حيث “عدم تعاون” السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول لبدلاء من العناصر انتهت مدة خدمتهم في البعثة، فضلاً عن توقف الإمدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء “دون أي سبب”.

وقال، في مذكرة نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية : “أريد من وزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، معرفة ما تنوي الحكومة فعله للسماح لأكثر من 200 جندي إيطالي في البعثة، يتعين استبدالهم بزملاء آخرين، بالعودة أخيرا للوطن”.

ولفت إلى أنه منذ أبريل الماضي لم تصدر السلطات الليبية تأشيرات دخول لأولئك الذين يتعين عليهم استبدال زملائهم في البعثة، وبالتالي فإن جنودنا (الذين انتهت مدة خدمتهم) لا يزالوا عالقين هناك، علاوة على ذلك، يبدو أن الإمدادات التي تصل من إيطاليا تتوقف لعدة أشهر في الميناء دون أي سبب.

وتابع فى مذكرته :”في الآونة الأخيرة، ذهب دي مايو إلى غرب ليبيا، وقبل ثلاثة أيام فقط جاء رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى روما للقاء ماريو دراجي، والسؤال الذي يبرز بشكل عفوي: هل تهتم الحكومة الإيطالية بمصير قواتنا أم أنها مهتمة فقط بمنح ملايين اليوروهات للطرق السريعة في ليبيا؟”.

واختتم بالقول: “نتوقع من الوزراء المختصين كسر حاجز الصمت من خلال اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الاستبدال المنتظم لأفراد البعثة العسكرية وكذلك حماية إمداداتها.. لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بعدم حدوث أي شيء”.

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