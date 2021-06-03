أتويجر: التحديات التي تواجه مفوضية المصالحة الوطنية تنحصر في تعزيز الثقة بين الليبيين

إعتبر عضو الهيئة التأٍسيسية لصياغة مشروع الدستور، وأحد المشاركين في ملتقى المصالحة الوطنية في طرابلس، رمضان أتويجر، أن التحديات التي تواجه مفوضية المصالحة الوطنية تنحصر في تعزيز الثقة بين الليبيين.

أتويجر، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “ناقش ملتقى المصالحة الوطنية في طرابلس، المسار القانوني للمفوضية والهيكل التنظيمي لها، وأهم العوائق القانونية التي تعترض عمل المفوضية، والقانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، وآلية اختيار أعضاء المفوضية”.

وأضاف: “الكثير من التحديات تواجه حكومة الوحدة الوطنية ومفوضية المصالحة، وأهمها تعزيز الثقة بين الليبيين، وأيضا تعزيز ثقتهم فيها، فلا يمكن لأي جهة أن تدير ملف المصالحة دون أن تثق فيها جميع الأطراف المزمع الإصلاح بينها، أما التحديات القانونية فمن الممكن معالجتها، من خلال السلطة التشريعية ووزارة العدل”.

وحول إمكانية نجاح المفوضية في مهمتها، قبل موعد الانتخابات، قال أتويجر: “لا أتوقع نجاحها في كل الملفات، ولهذا طلبت خلال الملتقى بضرورة تحديد أولويات العمل لمفوضية المصالحة، خلال الستة أشهر المتبقية للمجلس الرئاسي، المتمثلة في دعم الأمن والاستقرار في المدن والمناطق الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم لجنة (5 + 5)، ودفع الأطراف الليبية نحو الانتخابات العامة، والعمل على كل ما يعزز الثقة بين الأطراف الليبية”.

أما بخصوص مسألة انتشار السلاح واختلال الأمن في كثير من مناطق البلاد، أكد أتويجر على ضرورة معالجة هذا الأمر، من خلال لجنة (5 + 5).

ودعا أتويجر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة النظر في سياسته العامة، “بما يعزز ثقة الليبيين فيه”.

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