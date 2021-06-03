وزير الحكم المحلي يطالب عمداء البلديات بسرعة حصر أملاك الدولة

طالب وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي اليوم الخميس عمداء البلديات بسرعة حصر أملاك الدولة ذات الطابع البلدي في نطاق بلدياتهم.

وبين التومي في كتاب موجه لعمداء البلديات نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة – أن المطالبة بسرعة حصر أملاك الدولة ذات الطابع البلدي في نطاق بلدياتهم تأتي كخطوة في طريق تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بالفضاءات والأملاك العامة. وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وتزايدت التعديات على أملاك الدولة في البلديات منذ العام 2011، فعلي سبيل المثال في بلدية مرزق حصر قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية 46 تعديا، بينما سجل قطاع الإسكان والمرافق 163 حالة، حسب كتاب عميد المجلس البلدي زليتن مفتاح حمادي كشف إلى مكتب التحقيقات التابع للنائب العام في يناير الماضي.

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