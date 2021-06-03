عقد اجتماع للمؤتمر العام الجامع الليبي-الليبي في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

عقد المؤتمر العام الجامع الليبي-الليبي بشأن المصالحة الوطنية اليوم الخميس في طبرق، اجتماعا جرى خلاله اختيار رئيس ونائب للمؤتمر.

وانعقد الاجتماع بموافقة أعضاء مكتب تنسيق طبرق، وذلك في حضور أعضاء المؤتمر من بنغازي وتوكرة والبيضاء وطبرق.

كما حضر الاجتماع فعاليات من المجتمع المدني ومن بعض المشايخ والحكماء ومن الجامعات، وكان لحضور المرأة دور بارز.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بأهداف المؤتمر وما اتخذ من متابعات حول المصالحة الوطنية، وقد تم الاتفاق على أن يكون رئيس المؤتمر من طرابلس ونائبه من الجنوب.

وشهد الاجتماع مداخلة صوتية من عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتور علي المقرحي من سبها، حيث أكد اتصاله على ما تم اتخاذه المؤتمر من اجراءات وزكى اختيار الرئيس.

وفي ختام الاجتماع وجهت إلى الليبيين دعوة لإجهاض دعوات الحرب والاقتتال والاجتماع على كلمة من أجل حقن الدم ومن أجل السلام من أجل لم الشمل والمصالحة والبناء.

وأكد الاجتماع على أنه لا إقصاء لأحد من المشهد وإن القضاء هو الفيصل في كل الاختلافات.