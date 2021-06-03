ليبيا الان

«الفاضلي»: المصالحة الوطنية مشروطة بمحاسبة «المجرمين والقتلة»

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ثمن الدكتور فتحى الفاضلى، الكاتب السياسى والأستاذ الجامعى، انطلاق المصالحة الوطنية فى ليبيا، قائلا:” أى إنسان يحب شعبه ووطنه أن يدعو للمصالحة الحقيقية  واصفا إياها بالمبنى، الذى يجب أن يكون مبنى على أسس قوية وليس بناء هش” .

وقال “الفاضلى”، فى تصريحات تليفزيونية، إن هناك شروط وأسس لابد أن تستند عليها هذة المصالحة تعرقل هذة المصالحة، وهى رد الحقوق ومحاسبة المجرمين منذ السنوات الماضية”.

واشترط الكاتب السياسى، أن تكون هناك مصالحة مشروطة بمحاسبة المجرمين والقتلة ورد الحقوق للناس  .

وتساءل:” كيف يكون هناك مصالحة بين شخصيات دموية تسببوا فى قتل أبناء الوطن؟، متابعا:” نحن نبحث عن المصالحة لكنها يجب أن تكون على أسس صحيحة”.

الوسوم

أسس قوية الفاضلي المصالحة الوطنية مبنية هشة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اصبت، وأول من يجب محاسبته انقلابيو فجر ليبيا وكل من ساندهم سياسيا وعلاميا ولوجستيا، وكذلك كل من تستر على اغتيالات بنغازي وساند الارهابيين فيها بحجة الطوار على قولة ابوسهمين. خسئتم.

    رد