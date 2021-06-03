«الفاضلي»: المصالحة الوطنية مشروطة بمحاسبة «المجرمين والقتلة»

ثمن الدكتور فتحى الفاضلى، الكاتب السياسى والأستاذ الجامعى، انطلاق المصالحة الوطنية فى ليبيا، قائلا:” أى إنسان يحب شعبه ووطنه أن يدعو للمصالحة الحقيقية واصفا إياها بالمبنى، الذى يجب أن يكون مبنى على أسس قوية وليس بناء هش” .

وقال “الفاضلى”، فى تصريحات تليفزيونية، إن هناك شروط وأسس لابد أن تستند عليها هذة المصالحة تعرقل هذة المصالحة، وهى رد الحقوق ومحاسبة المجرمين منذ السنوات الماضية”.

واشترط الكاتب السياسى، أن تكون هناك مصالحة مشروطة بمحاسبة المجرمين والقتلة ورد الحقوق للناس .

وتساءل:” كيف يكون هناك مصالحة بين شخصيات دموية تسببوا فى قتل أبناء الوطن؟، متابعا:” نحن نبحث عن المصالحة لكنها يجب أن تكون على أسس صحيحة”.