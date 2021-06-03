إنقاذ سيدة مصابة بكورونا وجنينها بمركز بنغازي الطبي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

03 June, 2021

نجح فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي في إنقاذ حياة سيدة في حالة وضع مصابة بكورونا ، حيث اجريت لها عملية قيصرية مستعجلة عند الساعات الاولى من فجر الخميس ، و تكللت بالنجاح ، وتمت عملية توليد الجنين بسلامة والحفاظ على حياة والدته .

وتكون الفريق الطبي من د.سالمة احباره د.منيره الورفلي د.محمد ساسي د.حنان الكاديكي أخصائية العناية الفائقة طبيب التخدير ، د.مفتاح رمضان فني التخدير عبدالناصر نوري تمريض عمليات، حليمه الوفي نجوى المغربي.

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