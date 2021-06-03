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إنقاذ سيدة مصابة بكورونا وجنينها بمركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

03 June, 2021

نجح فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي في إنقاذ حياة سيدة في حالة وضع مصابة بكورونا  ، حيث اجريت لها  عملية قيصرية مستعجلة عند الساعات الاولى من فجر الخميس ، و تكللت بالنجاح ، وتمت عملية توليد  الجنين بسلامة والحفاظ على حياة والدته .  

 وتكون الفريق الطبي من د.سالمة احباره د.منيره الورفلي د.محمد ساسي د.حنان الكاديكي أخصائية العناية الفائقة طبيب التخدير ، د.مفتاح رمضان فني التخدير  عبدالناصر نوري تمريض عمليات، حليمه الوفي نجوى المغربي. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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