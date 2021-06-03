الحكومة الليبية تعلن توقيع عددا من الاتفاقيات المشتركة مع إسبانيا

وقعت حكومة الوحدة الوطنية، مع إسبانيا، الخميس، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسي.

وجاء ذلك في ختام لقاء موسّع جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، بالوفد الإسباني الذي يزور ليبيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وبحسب بيان الحكومة، فإن الجانبين أكدا على التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم وتم الاتفاق على علاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات الأسبانية.

وشددت حكومة الوحدة، خلال اللقاء، على أن ليبيا تمر بمرحلة جديدة في طريقها نحو الاستقرار، وقد طرحت رؤيتها لتحقيقه عبر مبادرة بأجندة وبقيادة ليبية تنسجم مع أولويات الاتفاق السياسي، وتهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين”.

وأكدت الحكومة، ضرورة العمل على تفعيل اجتماعات اللجنة الليبية الإسبانية لتقييم الاتفاقيات والمشاريع المشتركة ولرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، وكذلك العمل على فتح المجال الجوي وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

فيما أعلن الجانب الإسباني، عن افتتاح سفارته اليوم بطرابلس وشروعها بتقديم الخدمات القنصلية تأشيرات للمواطنين الليبيين خلال أسبوعين.

وأشار الوفد الإسباني إلى اهتمام الشركات الإسبانية بالعمل في ليبيا في مجالات البناء والبنية التحتية والصحة، كما تطرق اللقاء إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإلى التنمية المكانية لمناطق إنتاج النفط المستثمرة من قبل شركة ريبسول وإلى إمكانية رفع معدلات الإنتاج.