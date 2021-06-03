مصرف الجمهورية يحدد آليات السحب من الصرافات الآلية

أفاد مصرف الجمهورية، بأنه سيتم إعلام كافة الزبائن بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة، وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و2000 شهريا .

وحدد المصرف، أماكن وفروع تواجد الصرافات الآلية وهي كالأتي: فرع طرابلس الميدان – فرع المقريف – فرع الرشيد – فرع مستشفي الخضراء – فرع برج طرابلس – فرع جنوب طرابلس – فرع جامعة طرابلس – فرع مستشفي طرابلس الطبي – فرع ميزران – فرع المهاري – فرع المغاربة.

كما ضم أيضا فرع سوق الجمعة- وفرع جنزور الشرقي – فرع بالآشهر – فرع بلخير – إدارة فروع طرابلس – فرع سوق الثلاثاء – فرع الشط – فرع أحمد الشريف – فرع قوز التيك – فرع المرقب – فرع زليتن المدينة – فرع المنطقة الحرة- فرع مصراته الميدان – فرع صبراته الاثار – فرع زوارة – فرع غريان – فرع الظهرة – فرع القادسية – فرع الشاحنات – فرع غريان – فرغ قرجي – فرع مسلاته – فرع الجميل .