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مصرف الجمهورية يحدد آليات السحب من الصرافات الآلية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد مصرف الجمهورية، بأنه سيتم إعلام كافة الزبائن بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة، وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و2000 شهريا .

وحدد المصرف، أماكن وفروع تواجد الصرافات الآلية وهي كالأتي: فرع طرابلس الميدان – فرع المقريف – فرع الرشيد – فرع مستشفي الخضراء  – فرع برج طرابلس – فرع جنوب طرابلس – فرع جامعة طرابلس – فرع مستشفي طرابلس الطبي – فرع ميزران  – فرع المهاري – فرع المغاربة.

كما ضم أيضا فرع سوق الجمعة- وفرع جنزور الشرقي – فرع بالآشهر – فرع بلخير – إدارة فروع طرابلس – فرع سوق الثلاثاء – فرع  الشط – فرع أحمد الشريف – فرع قوز التيك – فرع المرقب – فرع زليتن المدينة – فرع المنطقة الحرة- فرع مصراته الميدان – فرع صبراته الاثار – فرع زوارة  – فرع غريان – فرع الظهرة – فرع القادسية – فرع الشاحنات – فرع غريان – فرغ قرجي – فرع مسلاته – فرع الجميل .

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آليات السحب الصرافات الآلية مصرف الجمهورية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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