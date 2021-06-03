عقيلة صالح يطالب من المغرب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخميس عقب لقائه بنظيره المغربي بالعاصمة المغربية الرباط على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغربي والليبي.

كما أكد عقيلة صالح على استمرار التواصل بين مجلسي النواب في ليبيا والمغرب لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الشعبين.

وفي كلمة، أكد على حاجة ليبيا إلى دعم المغرب الشقيق نظراً لمكانتها في المجتمع الدولي وحرصها على استقرار ليبيا وأمنها.

ووجه عقيلة صالح الشكر إلى المغرب لمساهمتها إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

وأكد على أن الليبيين ينتظرون الآن الانتخابات القادمة حسب الأجل المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وقال عقيلة صالح إن ليبيا عانت الكثير من الانقسام ومن انتشار المليشيات، مؤكدًا استطاعة الليبيين على اصلاح شؤونهم.

وشدد عقيلة صالح، على ضرورة عدم وجود أي قوة أجنبية في ليبيا، مطالبًا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال: “نحن بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول، ونرعى مصالح الجميع، لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا ونطالب مجددًا بخروج وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقاً لانتخابات شفافة ونزيهة، يختار الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة ودون تدخل من أحد”.