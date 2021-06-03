خلال توقيع اتفاقية مشتركة.. الرعيض: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الإسبانية الليبية

وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، أمس الخميس، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بإسبانيا، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى إنشاء إطار عمل للتعاون المشترك.

وحضر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض الاجتماع الرسمي الذي عُقد، أمس الخميس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى ليبيا رفقة وفد ضمّ كلا من المديرة العامّة غرفة التجارة والصناعة الإسبانية انماكولادا رييرا، وادولفو دياث امبرونا مدرانو الأمين العام للغرفة الأسبانية، وفق الصفحة الرسمية للغرفة الليبية.

وقال الرعيض، خلال الاجتماع، إن يطلع إلى مزيد تعزيز الشراكة الإسبانية الليبية، مشدّدا على أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الاستثمار بين البلدين والتعاون في مجال التدريب، وزيادة حجم المبادلات التجارية وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، شدد رييرا، على استعداد غرفة التجارة الإسبانية للتعاون التام مع اتحاد الغرف الليبية في تنظيم المعارض والبعثات التجارية وتكثيف زيارات العمل، بالإضافة إلى تنظيم الورشات التدريبية في عديد الاختصاصات التجارية و الاقتصادية.