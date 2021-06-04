النهر الصناعي في سرت يتسلم صمامات معدات مسروقة

تسلمت إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى سرت عددا من المعدات المسروقة مثل صمامات لمواقع مياه النهر.

وأوضح رئيس لجنة الادارة للجهاز شعيب بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إدارة البحث الجنائي سلمت المسروقات إلى إدارة الجهاز بتعليمات النيابة العامة سرت.

وأشار إلى تسليم ست صمامات لمواقع مياة النهر الصناعي ومعدات فنية اخرى كانت مسروقة الأيام الماضية، مشيرا إلى ضبط من ارتكبوا تلك الجرائم واعترافهم بما نسب إليهم، مشيرا الى أن أسعار المسروقات تقدر بأكثر من مليون دينار.

وفي مايو الماضي، ضبط جهاز البحث الجنائي فرع سرت معدات وقطع غيار خاصة بمشروع النهر الصناعي بأحد مواقع تجارة الخردة بالمدينة. وسرق أحد اللصوص تلك المعدات، ثم باعها كخردة بثمن زهيد، حسب بيان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

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