سميرة الفرجاني: ليس مثلي منْ يخاف من الخونة و«البيّاعة»

اتهمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أعضاء لجنة الحوار السياسي، والموقعين على الاتفاق السياسي بجنيف، بالخيانة، زاعمة أنها لم ترتكب جرائم مضرة بكيان الدولة مثلهم.

وقالت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هناك من يتهمني بأنني أتهم أشخاصا بالخيانة زورا وبهتانا، ولكني أقول لم أتهم شخصا بالخيانة إلا وأني متاكدة من خيانته مليون في المئة، بل قانون العقوبات الليبي حدد ما قام به من أفعال هي خيانه ولست أنا” على حد تعبيرها.

وتابعت الفرجاني:” القانون اللييي يتهم بالخيانة كل من وضع جزءاً من الوطن تحت سيطرة الأجنبي، وهذا ما فعله الموقعون على الاتفاق السياسي الذين وضعوا الوطن أجمع على طاوله الأجنبي بل جعلوه يتحكم به ويقرر عنه”.

وأضافت:” بتوقيعهم ألغوا قانون الوطن وسيادته وشرعيته”، مستطردة:” فكفاكم عبثاً وكذباً علىّ في مرابيعكم أيها السفلة فقد وصلني ما تقولونه وما تحرضونه على ولهذا انتظروا مني المزيد”.

وقالت الفرجاني:” ليس مثلي من يخاف من الخونة والبياعة بل أنتم من يجب أن تخجلون من أفعالكم وتقبرون أنفسكم الرخيصة”.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات الليبي ينص في باب الجرائم المضرة بكيان الدولة في المادة 42:” يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من الجمهورية العربية الليبية أو لوضعها أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية”.