ليس في ليبيا فقط… السعودية تضبط سراق لمواد “غريبة” بقيمة عالية

أوقفت السلطات الأمنية السعودية، الخميس، مواطنين سرقا تجهيزات أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، وفق ما أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك.

وأوضح المتحدث، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن توقيف مواطنين في العقدين الثالث والرابع.

وتقدر قيمة التجهيزات المسروقة بمبلغ (1,050,000) ريال (ما يعادل 280 ألف دولار) وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة.

وأضاف المتحدث أن الإجراءات النظامية الأولية اتخذت بحقهما وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

وقبل هذه الحادثة بيوم واحد، أوقفت السلطات، 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر سرقوا بدورهم كيابل كهربائية وقواطع نحاسية وتاجروا بها في العاصمة السعودية.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم.

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