حزب القماطي: نظمنا دورة تدريبية للمجموعة الأولى من مترشحينا للانتخابات البرلمانية

أعلن ما يعرف بـ«حزب التغيير»، الذي يقوده جمعة القماطي، عن تنظيمه دورة تدريبية للمجموعة الأولى من مترشحيه للانتخابات البرلمانية.

وقال الحزب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ضمن استعدادات حزب التغيير للانتخابات البرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021، نظّم مكتب التدريب والتطوير بالحزب الخميس 3 يونيو 2021، دورة تدريبية للمجموعة الأولى من المترشّحين، قدّمتها رئيس المكتب الأستاذة أماني أبوعجيلة، والعضو بالمكتب الأستاذ محمد الغناي”، وفق ادعائه.

وكان القماطي، مبعوث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لدول المغرب العربي، ادعى أن حزبه بدأ في إعداد برنامج انتخابي شامل يساهم في استقرار ليبيا، بحسب تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر” في مايو الماضي.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.