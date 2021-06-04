وزير خارجية اليونان يعرب عن استيائه من عدم دعوته لـ«برلين 2»

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن ديندياس أعرب خلال الاتصال عن استيائه لعدم دعوة اليونان إلى حضور اجتماع مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في يونيو الجاري.

وأعلنت ألمانيا عن تنظيم جولة ثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا في الـ23 من يونيو الجاري، مؤكدة أن وزير خارجيتها هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعيا الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين، إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في يونيو.

وكان مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، الذي انعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد جمع الإمارات والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة، وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.